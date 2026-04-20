Activité manuelle Café des Sources Gamarde-les-Bains

Gamarde-les-Bains

Activité manuelle

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

On a tous en tête des gens qu’on aime et à qui on ne le dit jamais assez parents, grands-parents, oncles, tantes, amis, cousins… Alors pourquoi ne pas leur offrir un cadeau fait-main?

Viens fabriquer un objet pour la Fête des gens qu’on aime. Chaque enfant repartira avec sa création!

Sur inscription. .

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 75 01 02 cafe.gamarde@gmail.com

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English : Activité manuelle

L’événement Activité manuelle Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Terres de Chalosse