Activité Paul Cézanne peindre la provence entre impressionnisme et cubisme Maison de la Vie Associative, salle Aubrac Valence

Activité Paul Cézanne peindre la provence entre impressionnisme et cubisme

Maison de la Vie Associative, salle Aubrac 74, route de Montélier Valence Drôme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-04

A l’occasion de la grande exposition que lui a consacrée Aix-en-Provence, sa ville natale, revenons sur l’importance de ce peintre pour l’histoire de l’art comment est-il parvenu à modfiier l’espace ?

.

Maison de la Vie Associative, salle Aubrac 74, route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the major exhibition devoted to him in his native Aix-en-Provence, we look back at the importance of this painter for the history of art: how did he manage to shape space?

L’événement Activité Paul Cézanne peindre la provence entre impressionnisme et cubisme Valence a été mis à jour le 2025-08-08 par Valence Romans Tourisme