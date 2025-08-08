Activité Paul Cézanne peindre la provence entre impressionnisme et cubisme Maison de la Vie Associative, salle Aubrac Valence
Maison de la Vie Associative, salle Aubrac 74, route de Montélier Valence Drôme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-03-04 18:00:00
fin : 2026-03-04 18:00:00
2026-03-04
A l’occasion de la grande exposition que lui a consacrée Aix-en-Provence, sa ville natale, revenons sur l’importance de ce peintre pour l’histoire de l’art comment est-il parvenu à modfiier l’espace ?
Maison de la Vie Associative, salle Aubrac 74, route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
On the occasion of the major exhibition devoted to him in his native Aix-en-Provence, we look back at the importance of this painter for the history of art: how did he manage to shape space?
