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Activité physique en douceur Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Activité physique en douceur Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Activité physique en douceur Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Jardin des lauriers - Michelle Palas

Adresse : 1 place des lauriers, nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 09:30 – 11:30
Gratuit : oui  Senior 

Tout l’été, une séance de sport adapté est proposée pour les séniors de Bellevue avec Sport pour tous 44 et Kiné Ouest Prévention.Rdv à 9h30 au Jardin des Lauriers dérrière la Maison des habitants et du citoyen pour un départ vers le Bois de la musse à quelques mètres de là pour 1h30 de bien être en groupe sous les arbres (10h-11h30)

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100
06 70 22 26 44


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