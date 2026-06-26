Activité physique en douceur Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Senior

Tout l’été, une séance de sport adapté est proposée pour les séniors de Bellevue avec Sport pour tous 44 et Kiné Ouest Prévention.Rdv à 9h30 au Jardin des Lauriers dérrière la Maison des habitants et du citoyen pour un départ vers le Bois de la musse à quelques mètres de là pour 1h30 de bien être en groupe sous les arbres (10h-11h30)

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100

06 70 22 26 44



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