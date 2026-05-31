Dans ma peau (Festival Héroïnes de 7 lieux), Le Comptoir des Alouettes, Nantes

Dans ma peau (Festival Héroïnes de 7 lieux) Vendredi 26 juin, 18h30 Le Comptoir des Alouettes Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

avec Fabienne MOREL et Debora di GILIO

Dans cette version de Peau d’âne, la jeune fille échappe au désir de son père non pas sous la peau d’un âne mais d’une très vieille femme : l’héroïne trouve refuge dans le poulailler d’un palais, où elle sera soutenue par des poules “féministes” et par la peau de vieille, figure inattendue d’une ancienne sagesse.

Lieu: le Comptoire des Alouettes

Horaire : 18h30 || Tout public à partir de 8 ans

∆ Causerie : nous, on parie sur des crêpes ! L’équipe du comptoir nous accueille toujours généreusement, et c’est l’occasion de parler, partager, échanger sur le spectacle du jour ou de la veille.

Le Comptoir des Alouettes 21 rue des Alouettes, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/dans-ma-peau »}]

Conte merveilleux (et pas que) Conte Spectacle

Huile d’Olive et Beurre Salé