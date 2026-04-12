Don de sang, Salle festive Nantes Nord, Nantes

Don de sang Vendredi 26 juin, 15h30 Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T15:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

L’Etablissement Français du Sang vous propose de venir donner votre sang à la salle festive de Nantes Nord. Vous pourrez également profiter d’un accueil chalereux et convivial par l’Association pour le Don de Sang Bénévole Nantes Nord. Le tout suivi d’une collation offerte.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Vous souhaitez faire un #DonDeSang ? ✅ Avant de vous déplacer, vérifiez que vous pouvez donner.

Faites le test.

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Collecte de sang organisée par l’EFS et l’ADSB Nantes Nord don sang