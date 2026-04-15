Concert d’orchestres | harmonie et cuivres, Conservatoire de Nantes, Nantes

Concert d’orchestres | harmonie et cuivres Vendredi 12 juin, 18h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, billetterie en ligne à partir du 2 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie des grands élèves (OH3) et l’Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (OCSG).

Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (direction : Gaël Coutier / Luc Herbaut / Vincent Morinière / Elisabeth Meng) : programme transmis ultérieurement.

Orchestre d’Harmonie du 3ème cycle (direction : Vincent Brehard) :

Après un premier voyage musical aux Etats Unis, les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du 3ème cycle vous emmènent cette fois au Japon !

Lors de ce ciné-concert, vous pourrez découvrir ou revivre les moments forts de Princesse Mononoké du Studio Ghibli ou encore vous plonger dans l’univers de Mario Bros.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie des grands élèves (OH3) et l’Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (OCSG). orchestrale

© Jean-Michel Meunier