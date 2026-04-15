Concert d’orchestres | harmonie et cuivres, Conservatoire de Nantes, Nantes
Concert d’orchestres | harmonie et cuivres, Conservatoire de Nantes, Nantes vendredi 12 juin 2026.
Concert d’orchestres | harmonie et cuivres Vendredi 12 juin, 18h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit, billetterie en ligne à partir du 2 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00
Concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie des grands élèves (OH3) et l’Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (OCSG).
Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (direction : Gaël Coutier / Luc Herbaut / Vincent Morinière / Elisabeth Meng) : programme transmis ultérieurement.
Orchestre d’Harmonie du 3ème cycle (direction : Vincent Brehard) :
Après un premier voyage musical aux Etats Unis, les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du 3ème cycle vous emmènent cette fois au Japon !
Lors de ce ciné-concert, vous pourrez découvrir ou revivre les moments forts de Princesse Mononoké du Studio Ghibli ou encore vous plonger dans l’univers de Mario Bros.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie des grands élèves (OH3) et l’Orchestre Cuivres du collège Sophie Germain (OCSG). orchestrale
© Jean-Michel Meunier
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Le droit, la justice… et moi ? – 3e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes 15 avril 2026
- Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 15 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026
- Stage Théâtre et/ou arts plastiques Maison de quartier La Mano Nantes 15 avril 2026
- Yoga ludique – Parent-enfant A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes 15 avril 2026