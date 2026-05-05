Demo Day : Découvrez les projets finaux des apprenants !, Le Wagon Nantes, Nantes

Demo Day : Découvrez les projets finaux des apprenants ! Vendredi 12 juin, 18h00 Le Wagon Nantes Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Le jour tant attendu est enfin arrivé !

Bienvenue à notre Demo Day, l’événement incontournable qui marque la fin des 9 semaines intensives de formation de nos apprenants !

Venez découvrir les projets concrets réalisés par nos apprenants en Data Analyse, Data Sciences et Développement Web où chaque équipe a travaillé d’arrache-pied pendant les deux dernières semaines pour mettre en pratique leurs compétences sur des projets innovants.

Pourquoi assister à cet événement ?

Découvrez ce qu’il est possible de réaliser après seulement 9 semaines de formation.

Rencontrez notre communauté d’alumni, les apprenants actuels et les professionnels du secteur tech.

Obtenez un aperçu des formations du Wagon et voyez comment elles transforment les compétences de nos étudiants.

Inscription : https://www.lewagon.com/fr/events/demo-day-decouvrez-les-projets-finaux-des-apprenants-NbGzXv

Cet événement se terminera par un afterwork, une occasion parfaite pour échanger de manière informelle avec nos apprenants, l’équipe du Wagon et notre communauté.

À propos du Wagon

Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data Analyse, Data Science & IA, No-code et Growth Marketing.

Depuis 2013, nous formons des talents qui souhaitent accélérer leur carrière dans la Tech grâce à une pédagogie par la pratique, dispensée sur +45 campus dans le monde, dont Nantes.

Prochaines rentrées Data Analytics, Data Science & IA, AI Software Development :

6 juillet au 4 septembre

candidature : https://www.lewagon.com/fr/nantes

À très vite,

L’équipe du Wagon Nantes

Le Wagon Nantes 10 Passage de la poule noire Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/fr/events/demo-day-decouvrez-les-projets-finaux-des-apprenants-NbGzXv »}] [{« link »: « https://www.lewagon.com/fr/events/demo-day-decouvrez-les-projets-finaux-des-apprenants-NbGzXv »}, {« link »: « https://www.lewagon.com/fr/nantes »}]

Gratuit Data Analyse Data Science

Le Wagon Nantes