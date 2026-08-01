Informations pratiques

Sarrewerden

ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre: Ornith’eau

17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les oiseaux d’eau ! Héron, grue, aigrette, courlis et autres martin-pêcheur n’auront plus de secrets pour vous ! Une aventure à vivre en famille.

A partir de 6 ans. .

17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre: Ornith’eau Sarrewerden a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue