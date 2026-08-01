ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre: Ornith’eau Sarrewerden
jeudi 27 août 2026 · Sarrewerden
Informations pratiques
Sarrewerden
ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre: Ornith’eau
17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les oiseaux d’eau ! Héron, grue, aigrette, courlis et autres martin-pêcheur n’auront plus de secrets pour vous ! Une aventure à vivre en famille.
A partir de 6 ans. .
17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
L’événement ACTIVITE SUSPENDUE Balade en barque sur la Sarre: Ornith’eau Sarrewerden a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue