Balades en barque sur la Sarre Sauvage et gourmande Sarrewerden
vendredi 14 août 2026 · Sarrewerden
Informations pratiques
Sarrewerden
Balades en barque sur la Sarre Sauvage et gourmande
Sarrewerden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Découverte de la flore des bords de Sarre lors d’une paisible balade au fil de l’eau, en barque. Une dégustation apéritive à base de plantes sauvages, préparée par nos soins, accompagné de boissons locales clôturera de façon conviviale la sortie.
A partir de 6 ans. .
Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
L’événement Balades en barque sur la Sarre Sauvage et gourmande Sarrewerden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue