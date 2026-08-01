Informations pratiques

Sarrewerden

Balades en barque sur la Sarre Sauvage et gourmande

Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Découverte de la flore des bords de Sarre lors d’une paisible balade au fil de l’eau, en barque. Une dégustation apéritive à base de plantes sauvages, préparée par nos soins, accompagné de boissons locales clôturera de façon conviviale la sortie.

A partir de 6 ans. .

Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement Balades en barque sur la Sarre Sauvage et gourmande Sarrewerden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue