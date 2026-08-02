Informations pratiques

Sarrewerden

ACTIVITE SUSPENDUE: Balades en barque au fil de l’eau

16 rue des comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23 2026-08-28

De Sarrewerden à Sarre-Union, découvrez la Sarre, son histoire, son patrimoine et sa richesse naturelle, lors de paisibles balades au fil de l’eau. Une véritable immersion au cœur de la nature, dans un environnement calme et verdoyant !

A partir de 3 ans En juillet et août uniquement. Balades classiques et thématiques. Tarifs et renseignement disponibles à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue. .

16 rue des comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement ACTIVITE SUSPENDUE: Balades en barque au fil de l’eau Sarrewerden a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue