Activités à la médiathèque : circuit de motricité Médiathèque de Tournus Tournus
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque de Tournus · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Activités à la médiathèque : circuit de motricité
Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 11:30:00
Date(s) :
2026-10-27 2026-11-03
Venez partager un moment de découverte et de jeu avec votre enfant ! Au programme un parcours ludique spécialement conçu pour les tout-petits afin de stimuler leur motricité, leur équilibre, leur coordination et leur confiance en eux, dans un environnement sécurisé et adapté à leur âge.
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible 12 mois à 4 ans .
Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20
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English : Activités à la médiathèque : circuit de motricité
L’événement Activités à la médiathèque : circuit de motricité Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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