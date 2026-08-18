 Activités à la médiathèque : circuit de motricité Médiathèque de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Activités à la médiathèque : circuit de motricité

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 11:30:00

Date(s) :

2026-10-27 2026-11-03

Venez partager un moment de découverte et de jeu avec votre enfant ! Au programme un parcours ludique spécialement conçu pour les tout-petits afin de stimuler leur motricité, leur équilibre, leur coordination et leur confiance en eux, dans un environnement sécurisé et adapté à leur âge.

Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible 12 mois à 4 ans .

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20

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English : Activités à la médiathèque : circuit de motricité

L’événement Activités à la médiathèque : circuit de motricité Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)