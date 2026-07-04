airs d’opéra Ensemble vocal de Bourgogne Rue gabriel Jeanton Tournus

Informations pratiques

Tournus

airs d’opéra Ensemble vocal de Bourgogne

Rue gabriel Jeanton Cellier aux moines place de l’abbaye Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06 19:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Concert de l’Ensemble vocal de bourgogne airs d’opéra avec mise en scène le dimanche 6 septembre 26 au Cellier aux moines place de l’abbaye à Tournus à 18h . Sous la forme d’une croisière festive et onirique vous pourrez vous régaler avec un florilège de petits bijoux d’opéra sous la direction de Jean Charles Dunand accompagné au piano par Patrick Xolin avec la participation de deux artistes lyriques ;Clémence Levy soprano et Matthieu Justine ténor

Mots-clés; Ensemble vocal de Bourgogne, EVB, airs d’opéra .

Rue gabriel Jeanton Cellier aux moines place de l’abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 87 39 02 pipousvidal@free.fr

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English :

L’événement airs d’opéra Ensemble vocal de Bourgogne Tournus a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II