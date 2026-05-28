Activités des vacances à la bibliothèque Sainte-Pazanne
Activités des vacances à la bibliothèque Sainte-Pazanne mardi 7 juillet 2026.
Sainte-Pazanne
Activités des vacances à la bibliothèque
32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
C’est les grandes vacances à la bibliothèque de Sainte-Pazanne ! On en profite pour venir en famille découvrir le lieu et toutes les activités proposées tout au long de l’année !
Au programme
Venez profiter des activités sur place ou à emporter
puzzle collaboratif
fresque à colorier
jeux de construction
jeu d’échecs et jeu de dames
jeux de société
malles petite enfance
espace sensoriel pour les petits dalles sensori motrices, boîte mystère, livres tactiles, bouteilles sensorielles
tablettes numériques
Pratique
entrée libre et gratuite
tout public
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
32 avenue de la Source Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s the summer vacations at the Sainte-Pazanne library! It’s the perfect time to bring the whole family to discover the library and all the activities on offer throughout the year!
L’événement Activités des vacances à la bibliothèque Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic
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