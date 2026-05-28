Sainte-Pazanne

Activités des vacances à la bibliothèque

32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

C’est les grandes vacances à la bibliothèque de Sainte-Pazanne ! On en profite pour venir en famille découvrir le lieu et toutes les activités proposées tout au long de l’année !

Au programme

Venez profiter des activités sur place ou à emporter

puzzle collaboratif

fresque à colorier

jeux de construction

jeu d’échecs et jeu de dames

jeux de société

malles petite enfance

espace sensoriel pour les petits dalles sensori motrices, boîte mystère, livres tactiles, bouteilles sensorielles

tablettes numériques

Pratique

entrée libre et gratuite

tout public

aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

32 avenue de la Source Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13

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English :

It’s the summer vacations at the Sainte-Pazanne library! It’s the perfect time to bring the whole family to discover the library and all the activities on offer throughout the year!

L’événement Activités des vacances à la bibliothèque Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic