Fête nationale et feu d’artifice Sainte-Pazanne
Fête nationale et feu d’artifice Sainte-Pazanne lundi 13 juillet 2026.
Sainte-Pazanne
Fête nationale et feu d’artifice
Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Pour ce rendez-vous annuel, la municipalité de Sainte-Pazanne, le comité des Fêtes, les Sapeurs-pompiers, des acteurs de la vie locale vous proposent une soirée animée avec feu d’artifice le 13 juillet
Rendez-vous incontournable des juillettistes, la fête nationale anime villes et villages dans toute la France !
3 bonnes raisons de faire la fête !
Chanter et danser dans une ambiance festive et conviviale
Partager un repas en toute simplicité
Avoir des étoiles plein les yeux
Au programme à partir de 19h30
Apéritif offert par la municipalité
Restauration Moules-Frites par les Sapeurs-pompiers
Concerts de l’entente musicale et Lily Dollar
vers 23h Feu d’artifice
Ensuite jusqu’à 1h Soirée musicale et bal animés par un groupe local
Pratique
Rendez-vous au parc de l’Escale de Sainte-Pazanne
Stands, buvette et petite restauration sur place assuré par Paz’Pizza, le comité des Fêtes, les Sapeurs-Pompiers et l’Ours Jack Brasse
Retrouvez ici tous les évènements de Sainte-Pazanne. .
Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com
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English :
For this annual event, the municipality of Sainte-Pazanne, the Comité des Fêtes, the Sapeurs-pompiers (fire department) and other local players are offering a lively evening with fireworks on July 13
L’événement Fête nationale et feu d’artifice Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic
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