Sainte-Pazanne

Fête nationale et feu d’artifice

Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Pour ce rendez-vous annuel, la municipalité de Sainte-Pazanne, le comité des Fêtes, les Sapeurs-pompiers, des acteurs de la vie locale vous proposent une soirée animée avec feu d’artifice le 13 juillet

Rendez-vous incontournable des juillettistes, la fête nationale anime villes et villages dans toute la France !

3 bonnes raisons de faire la fête !

Chanter et danser dans une ambiance festive et conviviale

Partager un repas en toute simplicité

Avoir des étoiles plein les yeux

Au programme à partir de 19h30

Apéritif offert par la municipalité

Restauration Moules-Frites par les Sapeurs-pompiers

Concerts de l’entente musicale et Lily Dollar

vers 23h Feu d’artifice

Ensuite jusqu’à 1h Soirée musicale et bal animés par un groupe local

Pratique

Rendez-vous au parc de l’Escale de Sainte-Pazanne

Stands, buvette et petite restauration sur place assuré par Paz’Pizza, le comité des Fêtes, les Sapeurs-Pompiers et l’Ours Jack Brasse

Retrouvez ici tous les évènements de Sainte-Pazanne. .

Parc du Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com

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English :

For this annual event, the municipality of Sainte-Pazanne, the Comité des Fêtes, the Sapeurs-pompiers (fire department) and other local players are offering a lively evening with fireworks on July 13

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic