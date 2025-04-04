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AGENDA · Sainte-Pazanne

Les vendredis de la place de Retz Sainte-Pazanne

vendredi 3 juillet 2026 · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de Retz
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Les vendredis de la place de Retz

Place de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Pour animer votre été, les commerçants de la place de Retz à Sainte-Pazanne vous propose chaque vendredi une animation guinguette en plein air ! Un rendez-vous convivial pour se retrouver entre amis ou en famille !
 Au programme  

animations musicales
food truck et restauration sur place
tables de pique nique à disposition
animation pour toute la famille

Programme détaillé 2026

Vendredi 3 juillet  

Restauration Paz’Pizza et le truck à saveur
Concert et animations WhyNot Reprises Pop Rock

 

Vendredi 10 juillet

Restauration L’îlot Poissons et l’île Ô Pain
Concert et animations Two you

 

Vendredi 17 juillet

Restauration Tandorri Event et Sho Bouillon
Concert et animations Zig Zag

 

Vendredi 24 juillet  

Restauration Madame fait sa fouée et l’ïlot Poissons
Concert et animations Brin D’jeu

 

Vendredi 31 juillet  

Restauration Chez Bode et Paz’Pizza
Concert et animations Ad ok

 

Vendredi 7 août  

Restauration Chez Bode et Tandorri Event
Concert et animations No se

 

Vendredi 14 août

Restauration Paz’Pizza et Sarah vive les papilles 
Concert et animations Line Azul

 

Vendredi 21 août  

Restauration L’îlot Poissons et Sho Bouillon
Concert et animations Les Zinas Tendus

 

Vendredi 28 août

Restauration Madame fait sa fouée et le truck à saveur
Concert et animations Passé composé

 Côté pratique

entrée libre à toutes et à tous
gratuit
sans réservation

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne   .

Place de Retz Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74  mairie@sainte-pazanne.com

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English :

To liven up your summer, the merchants of the Place de Retz in Sainte-Pazanne offer you an open-air guinguette every Friday! A convivial get-together for friends and family!

L’événement Les vendredis de la place de Retz Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic

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