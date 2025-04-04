Les vendredis de la place de Retz Sainte-Pazanne
vendredi 3 juillet 2026 · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Les vendredis de la place de Retz
Place de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Pour animer votre été, les commerçants de la place de Retz à Sainte-Pazanne vous propose chaque vendredi une animation guinguette en plein air ! Un rendez-vous convivial pour se retrouver entre amis ou en famille !
Au programme
animations musicales
food truck et restauration sur place
tables de pique nique à disposition
animation pour toute la famille
Programme détaillé 2026
Vendredi 3 juillet
Restauration Paz’Pizza et le truck à saveur
Concert et animations WhyNot Reprises Pop Rock
Vendredi 10 juillet
Restauration L’îlot Poissons et l’île Ô Pain
Concert et animations Two you
Vendredi 17 juillet
Restauration Tandorri Event et Sho Bouillon
Concert et animations Zig Zag
Vendredi 24 juillet
Restauration Madame fait sa fouée et l’ïlot Poissons
Concert et animations Brin D’jeu
Vendredi 31 juillet
Restauration Chez Bode et Paz’Pizza
Concert et animations Ad ok
Vendredi 7 août
Restauration Chez Bode et Tandorri Event
Concert et animations No se
Vendredi 14 août
Restauration Paz’Pizza et Sarah vive les papilles
Concert et animations Line Azul
Vendredi 21 août
Restauration L’îlot Poissons et Sho Bouillon
Concert et animations Les Zinas Tendus
Vendredi 28 août
Restauration Madame fait sa fouée et le truck à saveur
Concert et animations Passé composé
Côté pratique
entrée libre à toutes et à tous
gratuit
sans réservation
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Place de Retz Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com
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English :
To liven up your summer, the merchants of the Place de Retz in Sainte-Pazanne offer you an open-air guinguette every Friday! A convivial get-together for friends and family!
L’événement Les vendredis de la place de Retz Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic
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