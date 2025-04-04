Les vendredis de la place de Retz Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Sainte-Pazanne

Les vendredis de la place de Retz

Place de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Pour animer votre été, les commerçants de la place de Retz à Sainte-Pazanne vous propose chaque vendredi une animation guinguette en plein air ! Un rendez-vous convivial pour se retrouver entre amis ou en famille !

Au programme

animations musicales

food truck et restauration sur place

tables de pique nique à disposition

animation pour toute la famille

Programme détaillé 2026

Vendredi 3 juillet

Restauration Paz’Pizza et le truck à saveur

Concert et animations WhyNot Reprises Pop Rock

Vendredi 10 juillet

Restauration L’îlot Poissons et l’île Ô Pain

Concert et animations Two you

Vendredi 17 juillet

Restauration Tandorri Event et Sho Bouillon

Concert et animations Zig Zag

Vendredi 24 juillet

Restauration Madame fait sa fouée et l’ïlot Poissons

Concert et animations Brin D’jeu

Vendredi 31 juillet

Restauration Chez Bode et Paz’Pizza

Concert et animations Ad ok

Vendredi 7 août

Restauration Chez Bode et Tandorri Event

Concert et animations No se

Vendredi 14 août

Restauration Paz’Pizza et Sarah vive les papilles

Concert et animations Line Azul

Vendredi 21 août

Restauration L’îlot Poissons et Sho Bouillon

Concert et animations Les Zinas Tendus

Vendredi 28 août

Restauration Madame fait sa fouée et le truck à saveur

Concert et animations Passé composé

Côté pratique

entrée libre à toutes et à tous

gratuit

sans réservation

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Place de Retz Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com

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English :

To liven up your summer, the merchants of the Place de Retz in Sainte-Pazanne offer you an open-air guinguette every Friday! A convivial get-together for friends and family!

L’événement Les vendredis de la place de Retz Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic