Informations pratiques

Sainte-Pazanne

La Guinguette Extraordinaire

Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez profiter d’un moment à partager en famille, entre amis ou entre voisins, au cœur du Jardin Extraordinaire de Sainte-Pazanne.

Sur place, au jardin, l’association vous propose une ambiance chaleureuse et conviviale !

Au programme de cette fin d’après-midi bucolique

animations

concert

restauration

3 bonnes raisons de venir au jardin

venez-vous promener et vous détendre en ce lieu bucolique

amusez-vous et défiez vos proches avec notre quizz musical animé par Luig

poursuivez la soirée avec le concert du groupe AD’OK, ambiance assurée !

Pratique

rendez-vous rue de la Roche Blanche, au bout du chenmin

samedi 29 août de 18h à 22h

restauration et buvette sur place

réservation conseillée par SMS

entrée libre

parking sur place

évènement proposé par l’association Faites la paix dans le monde de Sainte-Pazanne

plus d’infos par mail

Venez profiter d’une belle soirée, l’association vous attend nombreuses et nombreux !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 49 47 48 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a special moment %E0 with family, friends, or neighbors in the heart of the Jardin Extraordinaire in Sainte-Pazanne.%A0

L’événement La Guinguette Extraordinaire Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic