La Guinguette Extraordinaire Sainte-Pazanne
samedi 29 août 2026 · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
La Guinguette Extraordinaire
Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter d’un moment à partager en famille, entre amis ou entre voisins, au cœur du Jardin Extraordinaire de Sainte-Pazanne.
Sur place, au jardin, l’association vous propose une ambiance chaleureuse et conviviale !
Au programme de cette fin d’après-midi bucolique
animations
concert
restauration
3 bonnes raisons de venir au jardin
venez-vous promener et vous détendre en ce lieu bucolique
amusez-vous et défiez vos proches avec notre quizz musical animé par Luig
poursuivez la soirée avec le concert du groupe AD’OK, ambiance assurée !
Pratique
rendez-vous rue de la Roche Blanche, au bout du chenmin
samedi 29 août de 18h à 22h
restauration et buvette sur place
réservation conseillée par SMS
entrée libre
parking sur place
évènement proposé par l’association Faites la paix dans le monde de Sainte-Pazanne
plus d’infos par mail
Venez profiter d’une belle soirée, l’association vous attend nombreuses et nombreux !
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 49 47 48 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a special moment %E0 with family, friends, or neighbors in the heart of the Jardin Extraordinaire in Sainte-Pazanne.%A0
L’événement La Guinguette Extraordinaire Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic
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