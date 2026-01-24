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AGENDA · Sainte-Pazanne

La Guinguette Extraordinaire Sainte-Pazanne

samedi 29 août 2026 · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue Roche Blanche
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

La Guinguette Extraordinaire

Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez profiter d’un moment à partager en famille, entre amis ou entre voisins, au cœur du Jardin Extraordinaire de Sainte-Pazanne. 
Sur place, au jardin, l’association vous propose une ambiance chaleureuse et conviviale !

Au programme de cette fin d’après-midi bucolique

animations
concert
restauration

3 bonnes raisons de venir au jardin

venez-vous promener et vous détendre en ce lieu bucolique
amusez-vous et défiez vos proches avec notre quizz musical animé par Luig
poursuivez la soirée avec le concert du groupe AD’OK, ambiance assurée !

Pratique

rendez-vous rue de la Roche Blanche, au bout du chenmin
samedi 29 août de 18h à 22h
restauration et buvette sur place
réservation conseillée par SMS
entrée libre
parking sur place
évènement proposé par l’association Faites la paix dans le monde de Sainte-Pazanne
plus d’infos par mail

Venez profiter d’une belle soirée, l’association vous attend nombreuses et nombreux !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne   .

Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 49 47 48 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a special moment %E0 with family, friends, or neighbors in the heart of the Jardin Extraordinaire in Sainte-Pazanne.%A0

L’événement La Guinguette Extraordinaire Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic

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