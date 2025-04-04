Informations pratiques

Sainte-Pazanne

Visite de l’église de Sainte-Pazanne

4 Allée de la Cure Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la magnifique église de Sainte-Pazanne.

Riche de ses décors, de son élévation et de ses ouvertures, vous pourrez admirer ses vitraux qui font d’elle, une des plus belle du Pays de Retz.

Rendez-vous devant le parvis de l’église le dimanche à 15h pour admirer ses nombreuses gargouilles, son portail principal, son architecture, ses objets sacerdotaux en compagnie de la société historique de Sainte-Pazanne.

L’église sera également ouverte en continue de 14h à 18h, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, en visite libre.

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

4 Allée de la Cure Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 40 12 paroisse.stepazanne44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the magnificent church of Sainte-Pazanne as part of the European Heritage Days.

With its rich decorations, elevation and openings, you’ll be able to admire its stained glass windows, making it one of the most beautiful in the Pays de Retz.

L’événement Visite de l’église de Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic