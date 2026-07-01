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AGENDA · Sainte-Pazanne

Atelier créatif dès 6ans Sainte-Pazanne

jeudi 16 juillet 2026 · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
32 avenue de la Source
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Atelier créatif dès 6ans

32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Amateur(trice) de bricolage en tout genre, vient créer ton livre pop up sur les petites bêtes ! Elles n’auront plus de secret pour toi ! Rendez-vous à la bibliothèque de Sainte-Pazanne
 Lydia Guérin Chauvin vous propose en lien avec l’exposition le printemps dans mon jardin de découvrir la technique du découpage, du collage, du pliage et du coloriage.

Laissez parler votre créativité !

A votre disposition sur place peinture, paillettes, pochoirs.

Atelier proposé aux enfants à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
Atelier proposé aux enfants à partir de 10 ans en autonomie
Atelier proposé également aux adultes 
Le matériel et les fournitures sont fournis Chaque participant repart avec sa création
réservation obligatoire auprès de la bibliothèque en ligne ou par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne   .

32 avenue de la Source Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13 

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English :

If you love all kinds of crafts, come create your own pop-up book about little creatures! They’ll hold no secrets for you anymore! See you at the Sainte-Pazanne library

L’événement Atelier créatif dès 6ans Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic

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