Activités estivales à la ferme Cinais
mardi 7 juillet 2026 · Cinais
Informations pratiques
Cinais
Activités estivales à la ferme
Cinais Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-29
Les vacances d’été vont vite arriver ! ☀️
Mylène vous a concocté de nouvelles activités autour de la ferme et du terroir…
Les vacances d’été vont vite arriver ! ☀️
Mylène vous a concocté de nouvelles activités autour de la ferme et du terroir… 3 .
Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 18 89
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English :
Summer vacation is just around the corner! ???
Mylène has put together some new activities for you centered around the farm and the local area… ??
L’événement Activités estivales à la ferme Cinais a été mis à jour le 2026-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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