Informations pratiques

Cinais

Activités estivales à la ferme

Cinais Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-29

Les vacances d’été vont vite arriver ! ☀️

Mylène vous a concocté de nouvelles activités autour de la ferme et du terroir…

Les vacances d’été vont vite arriver ! ☀️

Mylène vous a concocté de nouvelles activités autour de la ferme et du terroir… 3 .

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 18 89

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English :

Summer vacation is just around the corner! ???

Mylène has put together some new activities for you centered around the farm and the local area… ??

L’événement Activités estivales à la ferme Cinais a été mis à jour le 2026-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme