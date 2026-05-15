Concerts du Bowie Festival Cinais
Concerts du Bowie Festival Cinais vendredi 24 juillet 2026.
Cinais
Concerts du Bowie Festival
Rue du Stade Cinais Indre-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Deux concerts
– Le groupe Kobalt, en tribute à Lou Reed Les grands classiques du fondateur du Velvet Underground par un quatuor de rockers chinonais.
– Le groupe Bowtie, en tribute à David Bowie Une véritable immersion sonore et visuelle das l’univers visionnaire de cet artiste légendaire.
Deux concerts
– Le groupe Kobalt, en tribute à Lou Reed Les grands classiques du fondateur du Velvet Underground par un quatuor de rockers chinonais.
– Le groupe Bowtie, en tribute à David Bowie Une véritable immersion sonore et visuelle das l’univers visionnaire de cet artiste légendaire. 18 .
Rue du Stade Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Two concerts:
– The Kobalt band, in tribute to Lou Reed: Great classics by the founder of the Velvet Underground performed by a quartet of rockers from China.
– The Bowtie group, in tribute to David Bowie: a veritable immersion in the visionary universe of this legendary artist.
L’événement Concerts du Bowie Festival Cinais a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme