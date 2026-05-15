Cinais

Concerts du Bowie Festival

Rue du Stade Cinais Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Deux concerts

– Le groupe Kobalt, en tribute à Lou Reed Les grands classiques du fondateur du Velvet Underground par un quatuor de rockers chinonais.

– Le groupe Bowtie, en tribute à David Bowie Une véritable immersion sonore et visuelle das l’univers visionnaire de cet artiste légendaire.

Deux concerts

– Le groupe Kobalt, en tribute à Lou Reed Les grands classiques du fondateur du Velvet Underground par un quatuor de rockers chinonais.

– Le groupe Bowtie, en tribute à David Bowie Une véritable immersion sonore et visuelle das l’univers visionnaire de cet artiste légendaire. 18 .

Rue du Stade Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Two concerts:

– The Kobalt band, in tribute to Lou Reed: Great classics by the founder of the Velvet Underground performed by a quartet of rockers from China.

– The Bowtie group, in tribute to David Bowie: a veritable immersion in the visionary universe of this legendary artist.

L’événement Concerts du Bowie Festival Cinais a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme