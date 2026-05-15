Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concerts du Bowie Festival Cinais

Concerts du Bowie Festival Cinais

Concerts du Bowie Festival Cinais vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 37500 Cinais

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Cinais

Concerts du Bowie Festival

Rue du Stade Cinais Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Deux concerts
– Le groupe Kobalt, en tribute à Lou Reed Les grands classiques du fondateur du Velvet Underground par un quatuor de rockers chinonais.
– Le groupe Bowtie, en tribute à David Bowie Une véritable immersion sonore et visuelle das l’univers visionnaire de cet artiste légendaire.
Deux concerts
– Le groupe Kobalt, en tribute à Lou Reed Les grands classiques du fondateur du Velvet Underground par un quatuor de rockers chinonais.
– Le groupe Bowtie, en tribute à David Bowie Une véritable immersion sonore et visuelle das l’univers visionnaire de cet artiste légendaire. 18  .

Rue du Stade Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two concerts:
– The Kobalt band, in tribute to Lou Reed: Great classics by the founder of the Velvet Underground performed by a quartet of rockers from China.
– The Bowtie group, in tribute to David Bowie: a veritable immersion in the visionary universe of this legendary artist.

L’événement Concerts du Bowie Festival Cinais a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Cinais (Indre-et-Loire)