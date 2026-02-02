Découverte de la faune nocturne de la lande de Cinais Cinais

Découverte de la faune nocturne de la lande de Cinais

Venez découvrir les animaux nocturnes qui animent le crépuscule et la nuit, la lande du camp des Romains. Engoulevent d’Europe, papillons nocturnes et chauves-souris offrent un spectacle unique pour celles et ceux qui osent regarder et écouter quand tout est noir.

RDV 21H15 à la mairie de Cinais

Remarques prévoir des chaussures de marches .

Come and discover the nocturnal animals that come to life at dusk and at night on the moors of the Roman camp. European whippoorwills, moths and bats offer a unique spectacle for those who dare to look and listen when all is dark.

