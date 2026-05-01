Cinais

Activités pour les enfants à la Ferme et Fromagerie Le Vazereau

1 Lieu-dit La Mer Cinais Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

C’EST LE PRINTEMPS

Mylène (animatrice pédagogique) vous a cuisiné de nouvelles activités pour les prochaines vacances scolaires ! ‍

Au menu réalisation d’une recette à base de produit de la ferme, rencontre avec la famille chèvre et autres activités ludiques…

C’EST LE PRINTEMPS

Mylène (animatrice pédagogique) vous a cuisiné de nouvelles activités pour les prochaines vacances scolaires ! ‍

Au menu réalisation d’une recette à base de produit de la ferme, rencontre avec la famille chèvre et autres activités ludiques… 3 .

1 Lieu-dit La Mer Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 18 89 visites@levazereau.fr

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English :

Children’s activities around the birth of goats! Stroke the goats, discover their udders, feed them. Discovery of the milking parlour and entertaining explanations, video. Recipe and tasting session.

L’événement Activités pour les enfants à la Ferme et Fromagerie Le Vazereau Cinais a été mis à jour le 2026-04-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme