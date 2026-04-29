Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé
Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé jeudi 4 juin 2026.
Saint-M’Hervé
Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine
1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-09 2026-06-18 2026-06-23 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21
Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine.
Au programme
– Paddle fitness les jeudis 4 et 18 juin, 2 et 16 juillet 2026 à 18h30.
– Nature fitness les mardis 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet 2026 à 18h30.
Informations pratiques
Tarif 5€
Inscription en ligne.
Tenue de sport adapté à l’activité.
Pour le paddle savoir nager.
Chassures fermées obligatoires. .
1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64
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English :
L’événement Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT VITRE