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Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé

Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé jeudi 4 juin 2026.

Adresse : 1001 Lieu-dit Chauvinière

Ville : 35500 Saint-M'Hervé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-M’Hervé

Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine

1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-06-04 2026-06-09 2026-06-18 2026-06-23 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21

Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine.

Au programme
– Paddle fitness les jeudis 4 et 18 juin, 2 et 16 juillet 2026 à 18h30.
– Nature fitness les mardis 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet 2026 à 18h30.

Informations pratiques
Tarif 5€
Inscription en ligne.
Tenue de sport adapté à l’activité.
Pour le paddle savoir nager.
Chassures fermées obligatoires.   .

1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64 

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English :

L’événement Activités sportives à la Base de Loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT VITRE

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