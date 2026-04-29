Saint-M’Hervé

Color run à la base de loisirs de la Haute-Vilaine

1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le samedi 27 juin, rendez-vous à la base de loisirs de la Haute-Vilane pour la Color Run.

Circuit de 900m pendant 1h. Départs à 10h et 11h15.

Tarif 5€

Inscription en ligne et sur place (selon le nombre de places encore disponibles).

Restauration sur place. .

1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64

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English :

L’événement Color run à la base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT VITRE