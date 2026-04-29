Color run à la base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé
Color run à la base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé samedi 27 juin 2026.
Saint-M’Hervé
Color run à la base de loisirs de la Haute-Vilaine
1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le samedi 27 juin, rendez-vous à la base de loisirs de la Haute-Vilane pour la Color Run.
Circuit de 900m pendant 1h. Départs à 10h et 11h15.
Tarif 5€
Inscription en ligne et sur place (selon le nombre de places encore disponibles).
Restauration sur place. .
1001 Lieu-dit Chauvinière Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 64 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Color run à la base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT VITRE