Saint-M’Hervé

Championnat de Bretagne et course open aviron

1001 Chauviniere Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Championnat de Bretagne de Para Aviron Outdoor Adapté

Rendez-vous pour une journée sportive et pleine d’énergie au cœur de la Bretagne !

Venez encourager les athlètes lors de ce championnat régional de para aviron adapté, où dépassement de soi, solidarité et passion du sport seront au rendez-vous !

Que vous soyez sportif, supporter ou simplement curieux, on vous attend nombreux pour partager ce moment ! .

1001 Chauviniere Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 34 14 01

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English :

L’événement Championnat de Bretagne et course open aviron Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT VITRE