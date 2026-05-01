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Championnat de Bretagne et course open aviron Saint-M’Hervé

Championnat de Bretagne et course open aviron Saint-M’Hervé samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1001 Chauviniere

Ville : 35500 Saint-M'Hervé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-M’Hervé

Championnat de Bretagne et course open aviron

1001 Chauviniere Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Championnat de Bretagne de Para Aviron Outdoor Adapté
Rendez-vous pour une journée sportive et pleine d’énergie au cœur de la Bretagne !
Venez encourager les athlètes lors de ce championnat régional de para aviron adapté, où dépassement de soi, solidarité et passion du sport seront au rendez-vous !
Que vous soyez sportif, supporter ou simplement curieux, on vous attend nombreux pour partager ce moment !   .

1001 Chauviniere Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 34 14 01 

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English :

L’événement Championnat de Bretagne et course open aviron Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT VITRE

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