Activités sportives jeux de raquettes Ouainville
lundi 17 août 2026 · Ouainville
Informations pratiques
Ouainville
Activités sportives jeux de raquettes
Gymnase Ouainville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Activités sportives jeux de raquettes proposé par le pôle Albâtre sport et loisirs de la Cote d’Albâtre.
Dates 3 et 17 août
Lieu Ouainville
Gratuit, sur réservation. A partir de 6 ans. .
Gymnase Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Activités sportives jeux de raquettes
L’événement Activités sportives jeux de raquettes Ouainville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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