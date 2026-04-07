Activ’Tour Kochersberg Truchtersheim
Activ’Tour Kochersberg Truchtersheim samedi 11 juillet 2026.
Truchtersheim
Activ’Tour Kochersberg
Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Découvrez des activités physiques variées et adaptées à votre niveau (Adulte et séniors) ! Pour cette nouvelle édition, l’ATH est ravi de collaborer avec la COCOKO.
Au programme marche nordique, fit & run, fit & play, pilates, sport santé et conférences…
Participez à ces séances pour mieux comprendre les enjeux de l’activité physique sur la santé ! Tonicité, équilibre, cardio, mobilité, coordination et mémoire !
Tout le programme est disponible en téléchargement. 0 .
Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 31 26 64 morgane.brassel@piraths-handball.fr
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English :
L’événement Activ’Tour Kochersberg Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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