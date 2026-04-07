Truchtersheim

Activ’Tour Kochersberg

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Découvrez des activités physiques variées et adaptées à votre niveau (Adulte et séniors) ! Pour cette nouvelle édition, l’ATH est ravi de collaborer avec la COCOKO.

Au programme marche nordique, fit & run, fit & play, pilates, sport santé et conférences…

Participez à ces séances pour mieux comprendre les enjeux de l’activité physique sur la santé ! Tonicité, équilibre, cardio, mobilité, coordination et mémoire !

Tout le programme est disponible en téléchargement. 0 .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 31 26 64 morgane.brassel@piraths-handball.fr

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English :

L’événement Activ’Tour Kochersberg Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg