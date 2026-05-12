Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Allerheiligen, Forêt-Noire Truchtersheim
Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Allerheiligen, Forêt-Noire Truchtersheim dimanche 12 juillet 2026.
Truchtersheim
Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Allerheiligen, Forêt-Noire
Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 08:15:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Sortie journée avec le Club Vosgien du Kochersberg.
Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. 0 .
Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 03 22 20 cvk67370@gmail.com
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English :
Day out with the Club Vosgien du Kochersberg.
L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Allerheiligen, Forêt-Noire Truchtersheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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