Truchtersheim

Fête de la Saint Jean

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Pompiers de Pfettisheim organise la Fête de la St Jean.

Les Pompiers de Pfettisheim en Fête de la St Jean ! Rendez-vous à la Ferme Fix dès 16h.

Programme

Formation aux gestes qui sauvent (dès 10 ans). Places limitées sur inscription.

Dès 18h00, Pfettisheim en Fête Faites chauffer le dancefloor avec notre DJ !

L’Amicale des Sapeurs-pompiers vous invite à sa grande soirée festive. Tartes flambées et buvette sur place.

Pour les petits pompiers Château gonflable en accès libre… Et surtout, un grand feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit ! 0 .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 71 91 19 adsp.pfettisheim@gmail.com

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English :

The Pfettisheim fire department organizes the Fête de la St Jean.

L’événement Fête de la Saint Jean Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg