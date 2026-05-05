Fête de la Saint Jean Truchtersheim
Fête de la Saint Jean Truchtersheim samedi 4 juillet 2026.
Truchtersheim
Fête de la Saint Jean
Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les Pompiers de Pfettisheim organise la Fête de la St Jean.
Les Pompiers de Pfettisheim en Fête de la St Jean ! Rendez-vous à la Ferme Fix dès 16h.
Programme
Formation aux gestes qui sauvent (dès 10 ans). Places limitées sur inscription.
Dès 18h00, Pfettisheim en Fête Faites chauffer le dancefloor avec notre DJ !
L’Amicale des Sapeurs-pompiers vous invite à sa grande soirée festive. Tartes flambées et buvette sur place.
Pour les petits pompiers Château gonflable en accès libre… Et surtout, un grand feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit ! 0 .
Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 71 91 19 adsp.pfettisheim@gmail.com
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English :
The Pfettisheim fire department organizes the Fête de la St Jean.
L’événement Fête de la Saint Jean Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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