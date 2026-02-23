Concert de chorale classique Truchtersheim
Concert de chorale classique Truchtersheim dimanche 31 mai 2026.
Concert de chorale classique
2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
2026-05-31
Concert organisé par les Choeurs du Collège du Kochersberg en l’église Sts Pierre et Paul de Truchtersheim.
Les Choeurs du collège du Kochersberg invitent la manécanterie Saint-Jean (choeur de filles) de Colmar pour un concert en duo musique romantique française en première partie et chansons du monde dans la seconde. .
2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est contact@choeurscollegekochersberg.com
English :
Concert organized by the Choeurs du Collège du Kochersberg in the church of Sts Pierre et Paul in Truchtersheim.
