Concert de chorale classique Truchtersheim

Concert de chorale classique

2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

2026-05-31

Concert organisé par les Choeurs du Collège du Kochersberg en l’église Sts Pierre et Paul de Truchtersheim.

Les Choeurs du collège du Kochersberg invitent la manécanterie Saint-Jean (choeur de filles) de Colmar pour un concert en duo musique romantique française en première partie et chansons du monde dans la seconde. .

2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est contact@choeurscollegekochersberg.com

English :

Concert organized by the Choeurs du Collège du Kochersberg in the church of Sts Pierre et Paul in Truchtersheim.

