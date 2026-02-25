Conférence Pàriser Tànte, qui es-tu ? Truchtersheim

Conférence Pàriser Tànte, qui es-tu ?

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Conférence animée par Marie-Claire Burger à la salle du Koeur à Truchtersheim.

Conférence animée Marie-Claire Burger, commissaire de l’exposition La Pàriser Tànte .

Je suis une jeune alsacienne partie à Paris pour travailler comme bonne, cuisinière ou garde d’enfants. Les patronnes nous qualifient nous les alsaciennes d’actives, propres et honnêtes. Je reviens au village avec de nouvelles idées et une meilleure maitrise du français. Je suis devenue indépendante voir entreprenante. Bien mise, moderne, travailleuse je compte me marier avec un bon parti ou faire carrière. Je vais impulser de nouvelles habitudes à mes proches, mijoter de bons petits plats ou suivre avec soin la scolarité des enfants. Au cours de cette présentation vous allez découvrir le quotidien des Pàriser Tànte et retrouver des souvenirs sur la Pàriser Tànte que vous avez connue.

Avec de nombreuses illustrations et des exemples du Kochersberg 0 .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Marie-Claire Burger at the Salle du Koeur in Truchtersheim.

