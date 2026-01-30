Soirée Hypnose Perception avec Maxime de Paola, pour Arthur

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Soirée Hypnose Perception avec Maxome De Paola, pour Arthur… à l’Espace Terminus de Truchtersheim.

Et si, le temps d’une soirée, vous changiez de regard sur la réalité ? Le samedi 30 mai 2026 à 19H30 , laissez vous surprendre par PERCEPTION, un spectacle d’hypnose fascinant proposé par Maxime De Paola.

Dans une ambiance immersive et bienveillante, ce spectacle vous invite à explorer les mécanismes de la perception, de l’imaginaire et de l’inconscient. Entre étonnement, rires et moments suspendus, chacun vit une expérience unique, toujours respectueuse et accessible à tous. Une soirée ouverte à toute la famille parents, enfants, amis.

Une soirée exceptionnelle organisée par le Rotary Club de Truchtersheim Kochersberg, à ne pas manquer pour vivre un moment hors du temps et questionner…votre perception. Bonne nouvelle, la totalité des fonds seront reversés au service ONCOLOGIE HÉMATOLOGIE PÉDIATRIE de l’Hôpital de Hautepierre-Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est julien.levavasseur@telos-sante.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hypnosis evening Perception with Maxome De Paola, for Arthur… at Espace Terminus in Truchtersheim.

L’événement Soirée Hypnose Perception avec Maxime de Paola, pour Arthur Truchtersheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg