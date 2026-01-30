Soirée Hypnose Perception avec Maxime de Paola, pour Arthur Truchtersheim
Soirée Hypnose Perception avec Maxime de Paola, pour Arthur Truchtersheim samedi 30 mai 2026.
20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin
Samedi 2026-05-30 19:30:00
2026-05-30 23:30:00
2026-05-30
Soirée Hypnose Perception avec Maxome De Paola, pour Arthur… à l’Espace Terminus de Truchtersheim.
Et si, le temps d’une soirée, vous changiez de regard sur la réalité ? Le samedi 30 mai 2026 à 19H30 , laissez vous surprendre par PERCEPTION, un spectacle d’hypnose fascinant proposé par Maxime De Paola.
Dans une ambiance immersive et bienveillante, ce spectacle vous invite à explorer les mécanismes de la perception, de l’imaginaire et de l’inconscient. Entre étonnement, rires et moments suspendus, chacun vit une expérience unique, toujours respectueuse et accessible à tous. Une soirée ouverte à toute la famille parents, enfants, amis.
Une soirée exceptionnelle organisée par le Rotary Club de Truchtersheim Kochersberg, à ne pas manquer pour vivre un moment hors du temps et questionner…votre perception. Bonne nouvelle, la totalité des fonds seront reversés au service ONCOLOGIE HÉMATOLOGIE PÉDIATRIE de l’Hôpital de Hautepierre-Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. .
20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est julien.levavasseur@telos-sante.fr
English :
Hypnosis evening Perception with Maxome De Paola, for Arthur… at Espace Terminus in Truchtersheim.
