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Fête du 13 juillet Truchtersheim

Fête du 13 juillet Truchtersheim

Fête du 13 juillet Truchtersheim lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 20A rue de la Gare

Ville : 67370 Truchtersheim

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0

Truchtersheim

Fête du 13 juillet

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

La soirée débute à 19h sur le parvis de l’Espace Terminus afin de mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers de Truchtersheim. L’orchestre Octopulse anime la soirée de 20h à minuit puis grand feu d’artifice afin d’illuminer les festivités.

Restauration proposé par les bénévoles du FC Truchtersheim toute la soirée. 0  .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 60 30 

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English :

L’événement Fête du 13 juillet Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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