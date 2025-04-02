Truchtersheim

Fête du 13 juillet

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La soirée débute à 19h sur le parvis de l’Espace Terminus afin de mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers de Truchtersheim. L’orchestre Octopulse anime la soirée de 20h à minuit puis grand feu d’artifice afin d’illuminer les festivités.

Restauration proposé par les bénévoles du FC Truchtersheim toute la soirée. 0 .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 60 30

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English :

L’événement Fête du 13 juillet Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg