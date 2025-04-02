Fête du 13 juillet Truchtersheim
Fête du 13 juillet Truchtersheim lundi 13 juillet 2026.
Truchtersheim
Fête du 13 juillet
20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La soirée débute à 19h sur le parvis de l’Espace Terminus afin de mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers de Truchtersheim. L’orchestre Octopulse anime la soirée de 20h à minuit puis grand feu d’artifice afin d’illuminer les festivités.
Restauration proposé par les bénévoles du FC Truchtersheim toute la soirée. 0 .
20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 60 30
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English :
L’événement Fête du 13 juillet Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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