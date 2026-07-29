Actu Patrimoine Avant-première Le chantier Place Francheville Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Actu Patrimoine Avant-première Le chantier

Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Projection en avant-première du film de Jean-Stéphane BRON Le Chantier en présence de l’équipe du film (sous réserve). Ce documentaire capture l’intimité du chantier de reconstruction d’un cinéma parisien emblématique, comme un microcosme de la société, mettant en scène architectes, compagnons, artisans sous la direction de l’architecte Renzo Piano.

Dans le cadre du Mois sur l’Architecture

RDV CGR-place Francheville (salle Ciné Cinéma)

Adultes, payant

Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire ainsi que le Ciné Cinéma .

Place Francheville Cinéma CGR Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Actu Patrimoine Avant-première Le chantier

L’événement Actu Patrimoine Avant-première Le chantier Périgueux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Communal de Périgueux