ADAMANTIA SELEKOU / Jumelle Espace Niemeyer Paris

Jumelle, Installation – Sable et structure, 2026

Jumelle est une installation basée sur la duplication d’une forme existante. À l’image de jumeaux issus d’une même cellule, l’œuvre explore l’émergence d’une entité à partir d’une origine commune. En reproduisant une colonne en ciment déjà présente dans l’espace par une seconde colonne en sable, l’artiste établit un dialogue entre similitude et différence, identité et altération.

Le projet s’inscrit dans une réflexion personnelle sur la gémellité, nourrie par l’expérience de l’artiste en tant que jumelle identique. Il interroge les notions de ressemblance, d’origine et de transformation : qu’est-ce qui distingue un double de son modèle ? À quel moment une variation apparaît-elle ?

L’installation engage également une étude des matériaux. Le ciment, stable et structurel, contraste avec le sable, fragile et évolutif. Cette tension matérielle évoque des transformations progressives, notamment à travers l’érosion partielle de la colonne de sable au fil du temps.

Adamantia Selekou (née en 2002 à Athènes) explore la notion de dévotion à travers différents médiums. Diplômée de la Parsons School of Design (New York), elle est actuellement étudiante en Fresque & Art en situation aux Beaux-Arts de Paris. Sa pratique artistique est ancrée dans le quotidien, notamment à travers la cuisine, mobilisant différents matériaux et processus comme formes d’offrande.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6, Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75119 Paris

https://www.paris.fr/evenements/etudiants-de-la-filiere-fresque-art-en-situation-de-l-ecole-nationale-des-beaux-arts-de-paris-falando-de-amor-110746



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