Adi Oasis & Cécile McLorin Salvant à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Adi Oasis & Cécile McLorin Salvant à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

21 h

ÉMILE PARISIEN, YARON HERMAN, PRABHU EDOUARD, LINDA MAY HAN OH

FLOATING

Émile Parisien se saisit des deux années de résidence au Théâtre de la Cité internationale pour partir à la recherche de nouvelles combinaisons d’arômes… Le pianiste Yaron Herman, autre Victoire du Jazz, improvisateur en chef qui se balade le nez au vent sur les pentes du rock, de l’électro ou du classique, est naturellement attiré par cette promesse d’alchimie. Disciple de Shankar Ghosh, Prabhu Edouard a accompagné les grands noms de la musique indienne. Il est aussi un des joueurs de tabla les plus éclectiques, fournisseur de riches saveurs qui ont déjà séduit Jordi Savall, Jeff Mills ou Magic Malik. Et il fallait un souffle transatlantique pour ce concert exceptionnel ce sera l’émouvante Linda May Han Oh, née en Malaisie, une des étoiles montantes les plus dynamiques du jazz d’aujourd’hui, lauréate d’un Grammy. Parfaite pour épicer le tout et conférer une note quasi métaphysique à la combinaison.

Émile Parisien (saxophones) Yaron Herman (claviers) Linda May Han Oh (contrebasse) Prabhu Edouard (percussions)

23 h

CÉCILE McLORIN SALVANT

Oh Snap

Compositrice, chanteuse et artiste visuelle, Cécile McLorin Salvant explore les connexions entre le vaudeville et le musical, le jazz et le blues, le baroque et le folklore… La chanteuse est une défricheuse émérite des compositions à forte dimension narrative qui brillent par leurs nuances, leurs retournements inattendus et leur humour. Son nouvel opus Oh Snap n’échappe pas à la règle. Il s’agit d’une suite de courtes chansons intensément personnelles, issue d’une quête créative placer la spontanéité et la joie au cœur de son processus d’écriture. Et c’est toute la palette artistique de cette voix à la fois joueuse et sérieuse qui s’exprime… Avec son pianiste Sullivan Fortner, la complicité opère de nouveau, fondue dans une chair commune. Et, comme si cela ne suffisait pas, la franco-américaine est accompagnée par Yasushi Nakamura à la contrebasse et Kyle Poole à la batterie des acrobates sans filet, sous un chapiteau qui retient son souffle…

Cécile McLorin Salvant (voix) Sullivan Fortner (piano) Yasushi Nakamura (contrebasse) Kyle Poole (batterie)

.

MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9:00 p.m.

ÉMILE PARISIEN, YARON HERMAN, PRABHU EDOUARD, LINDA MAY HAN OH

FLOATING

%C9mile Parisien draws on his two-year residency at the Théâtre de la Cité Internationale to explore new musical combinations… Pianist Yaron Herman, another Victoire du Jazz winner and a master improviser who roams freely through the realms of rock, electronic, and classical music, is naturally drawn to this promise of alchemy. A disciple of Shankar Ghosh, Prabhu Edouard has accompanied the great names of Indian music. He is also one of the most eclectic tabla players, a source of rich textures that have already captivated Jordi Savall, Jeff Mills, and Magic Malik. And this exceptional concert called for a transatlantic touch: it will be the moving Linda May Han Oh, born in Malaysia, one of today’s most dynamic rising stars of jazz and a Grammy Award winner. Perfect for spicing things up and lending an almost metaphysical touch to the mix.

Émile Parisien (saxophones) Yaron Herman (keyboards) Linda May Han Oh (double bass) Prabhu Edouard (percussion)

11:00 p.m.

CÉCILE McLORIN SALVANT

Oh Snap

Composer, singer, and visual artist, Cécile McLorin Salvant explores the connections between vaudeville and musicals, jazz and the blues, Baroque and folk music… The singer is a distinguished pioneer of highly narrative compositions that shine with their nuances, unexpected twists, and humor. Her new album, “Oh Snap,” is no exception. It is a collection of short, intensely personal songs, born of a creative quest: to place spontaneity and joy at the heart of her songwriting process. And it is the full artistic range of this voice—at once playful and serious—that comes to the fore… With her pianist Sullivan Fortner, their chemistry shines through once again, fused into a single, harmonious whole. And, as if that weren’t enough, the Franco-American artist is accompanied by Yasushi Nakamura on double bass and Kyle Poole on drums: acrobats without a safety net, under a big top that holds its breath…

Cécile McLorin Salvant (vocals) Sullivan Fortner (piano) Yasushi Nakamura (double bass) Kyle Poole (drums)

L’événement Adi Oasis & Cécile McLorin Salvant à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65