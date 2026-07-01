Une oeuvre un vin MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Une oeuvre un vin

MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Rendez-vous sur le parvis de l’Astrada pour une rencontre privilégiée à deux voix avec un artiste et un vigneron autour d’un verre de vin.

Mercredi 22 juillet Duo Brady Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations ludiques est progressivement né ce duo de violocelles jazz, Duo Brady.

.

MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 72 13 92 00 visites@plaimont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on the Astrada plaza for an exclusive two-voice conversation with an artist and a winemaker over a glass of wine.

Wednesday, July 22: Duo Brady Since meeting in 2010, Michèle Pierre and Paul Colomb have never stopped playing together, and from their playful conversations, the jazz cello duo Duo Brady gradually emerged.

L’événement Une oeuvre un vin Marciac a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65