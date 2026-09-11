Adieu monde cruel Cinéma Le Mèliès Pau
dimanche 13 septembre 2026 · Cinéma Le Mèliès · Pau
Informations pratiques
Pau
Adieu monde cruel
Cinéma Le Mèliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5.15 – 5.15 – 5.15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dans le cadre de la journée Mondiale de Prévention du Suicide
Félix de Givry France, Belgique 2026 1h33
Otto Vidal, 14 ans, a disparu après avoir adressé une lettre d’adieu aux élèves de sa classe. Alors que tout le monde le croit mort, Léna, une fille de son lycée, le reconnaît une nuit en train d’errer dans les rues de la ville. Bercé par la douce voix d’une narratrice qui nous conte cette chronique adolescente atypique, ce premier film est plein de charme, de tendresse et de surprises…
* * * * *
Projection suivie d’ échanges animés par Léonie Etchetto, infirmière et responsable du réseau de prévention du risque suicidaire des Pyrénées Atlantiques, Association Rénovation, par le Dr Anne-Laure Massal, médecin psychiatre, Clinique La Nouvelle Aquitaine de PAU, Emeis et par des professionnels du Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau. .
Cinéma Le Mèliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net
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English : Adieu monde cruel
L’événement Adieu monde cruel Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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