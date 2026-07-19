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Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD Pau

vendredi 4 septembre 2026 · Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade Nouste Camp
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Saison 2026/27   .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22  contact@paufc.fr

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English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD Pau a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau

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