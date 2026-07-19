AGENDA · Pau
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD Pau
vendredi 4 septembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD
Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Saison 2026/27 .
Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr
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English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD
L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD Pau a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau
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