Informations pratiques

Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Saison 2026/27 .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

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English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD Pau a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau