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Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau Place Royale Pau

Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau Place Royale Pau

Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau Place Royale Pau mardi 18 août 2026.

Lieu
Place Royale
Adresse
Pau Pyrénées Tourisme
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Une balade inédite à la découverte des lieux où Pau a côtoyé la grande faucheuse, entre faits historiques, récits oubliés et frissons garantis.   .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau

L’événement Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

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