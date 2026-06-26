Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau Place Royale Pau mardi 18 août 2026.

Pau

Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Une balade inédite à la découverte des lieux où Pau a côtoyé la grande faucheuse, entre faits historiques, récits oubliés et frissons garantis. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau

L’événement Petite(s) histoire(s) de la mort à Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau