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Les Pyrénées en ville Pau

Les Pyrénées en ville Pau

Les Pyrénées en ville Pau mardi 18 août 2026.

Adresse
Square Aragon
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Les Pyrénées en ville

Square Aragon Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Enfant à partir de 5 ans visite tout public
Durée 2h

Entre ville et montagne, vivez une aventure insolite !
A travers une lecture de paysage, la découverte du patrimoine bâti et la visite d’un jardin d’inspiration pyrénéenne, partez explorer les montagnes… sans quitter la ville.
Depuis Pau, admirez le panorama spectaculaire sur la chaîne des Pyrénées et apprenez à reconnaître les sommets emblématiques.
Histoires étonnantes, observation du paysage et petits défis pour les enfants rythment la balade. Une façon originale de comprendre comment les montagnes ont façonné l’histoire et l’identité de la capitale du Béarn.   .

Square Aragon Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Les Pyrénées en ville

L’événement Les Pyrénées en ville Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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