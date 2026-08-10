Festival Aft’air Sound – Soirée Année 90-2000 Hippodrome de Pau Pau
vendredi 4 septembre 2026 · Hippodrome de Pau · Pau
Informations pratiques
Pau
Festival Aft’air Sound – Soirée Année 90-2000
Hippodrome de Pau 1 Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 00:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Place à Toute la ville chante une soirée où le public reprend les plus grands tubes des années 90/2000 avec Larusso, Boris, Charly & Lulu et DJ Summer Hit, dans une ambiance festive, conviviale et intergénérationnelle
Tout au long du week-end, les festivaliers pourront profiter de food trucks, de bars, d’un espace enfants gratuit, d’un parking gratuit, d’une grande fosse devant la scène, d’une tribune pour assister aux concerts assis, ainsi que d’un espace VIP pour vivre l’événement dans les meilleures conditions. .
Hippodrome de Pau 1 Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aftairsound@gmail.com
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English : Festival Aft’air Sound – Soirée Année 90-2000
L’événement Festival Aft’air Sound – Soirée Année 90-2000 Pau a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pau
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