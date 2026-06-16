Pau

Tous aux bains !

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Des maisons de bains du XIXᵉ siècle aux premières piscines, plongez dans l’histoire surprenante de l’eau à Pau, du Pavillon des Arts aux bains d’Orléans, entre hygiène, loisirs et patrimoine oublié. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Tous aux bains !

L’événement Tous aux bains ! Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau