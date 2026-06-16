Tous aux bains ! Place Royale Pau
Tous aux bains ! Place Royale Pau mardi 11 août 2026.
Pau
Tous aux bains !
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Des maisons de bains du XIXᵉ siècle aux premières piscines, plongez dans l’histoire surprenante de l’eau à Pau, du Pavillon des Arts aux bains d’Orléans, entre hygiène, loisirs et patrimoine oublié. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Tous aux bains !
L’événement Tous aux bains ! Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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