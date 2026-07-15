La fête du Roi Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

La fête du Roi

Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

10h à 11h Ouverture des festivités avec l’arrivée du Roi Place Royale

11h Grand Défilé: Départ de la Place Royale et déambulation dans le centre-ville

12h30 Temps de repas au sein des restaurants du quartier Quartier du Château

14h à 22h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi

14h30 à 18h Animations: Archers, quilles de neuf, spectacle de chiens de berger, chien et oies

Entre les places de la Déportation et Royale

18h30 à 22h30 Tente de restauration, saltimbanques, danse et musiques Place de la Déportation

Dès 21h30 Bal masqué et costumé Place Récaborde .

Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 assobonroihenry@gmail.com

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English : La fête du Roi

L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau