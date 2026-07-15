UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

La fête du Roi Rue du Château Pau

samedi 8 août 2026 · Rue du Château · Pau

La fête du Roi Rue du Château Pau

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Quartier du château
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

La fête du Roi

Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

10h à 11h Ouverture des festivités avec l’arrivée du Roi Place Royale
11h Grand Défilé: Départ de la Place Royale et déambulation dans le centre-ville
12h30 Temps de repas au sein des restaurants du quartier Quartier du Château
14h à 22h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi
14h30 à 18h Animations: Archers, quilles de neuf, spectacle de chiens de berger, chien et oies
Entre les places de la Déportation et Royale
18h30 à 22h30 Tente de restauration, saltimbanques, danse et musiques Place de la Déportation
Dès 21h30 Bal masqué et costumé Place Récaborde   .

Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  assobonroihenry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête du Roi

L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)