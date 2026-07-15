La fête du Roi Rue du Château Pau
samedi 8 août 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
La fête du Roi
Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
10h à 11h Ouverture des festivités avec l’arrivée du Roi Place Royale
11h Grand Défilé: Départ de la Place Royale et déambulation dans le centre-ville
12h30 Temps de repas au sein des restaurants du quartier Quartier du Château
14h à 22h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi
14h30 à 18h Animations: Archers, quilles de neuf, spectacle de chiens de berger, chien et oies
Entre les places de la Déportation et Royale
18h30 à 22h30 Tente de restauration, saltimbanques, danse et musiques Place de la Déportation
Dès 21h30 Bal masqué et costumé Place Récaborde .
Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 assobonroihenry@gmail.com
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English : La fête du Roi
L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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