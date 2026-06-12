Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Théâtre Saint Louis Pau

Pau

Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Constituées en duo depuis des années, Marie-Laure Garnier et Célia Oneto Bensaid associent avec ingéniosité des mélodies d’Olivier Messiaen, Francis Poulenc et des Negro-spirituals.

Programme

• Negro-spirituals Walk together Children Ride on, King Jesus Deep river My good Lord’s done been here He never said a mumbalin’ word Sometimes I feel like a motherless child The Gospel train Weepin’ Mary Wade in the wate Nobody knows the trouble I’ve seen He’s got the whole word

• Messiaen/ Action de grâces, Le Collier et Prière exaucée des Poèmes pour Mi

• Poulenc Main dominée par le coeur Priez pour paix Les anges musiciens Nous avons fait la nuit

Plus d’informations sur https://www.paulyphonie.com/ .

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope

L’événement Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau