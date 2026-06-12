Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Théâtre Saint Louis Pau
Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Théâtre Saint Louis Pau samedi 8 août 2026.
Pau
Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Constituées en duo depuis des années, Marie-Laure Garnier et Célia Oneto Bensaid associent avec ingéniosité des mélodies d’Olivier Messiaen, Francis Poulenc et des Negro-spirituals.
Programme
• Negro-spirituals Walk together Children Ride on, King Jesus Deep river My good Lord’s done been here He never said a mumbalin’ word Sometimes I feel like a motherless child The Gospel train Weepin’ Mary Wade in the wate Nobody knows the trouble I’ve seen He’s got the whole word
• Messiaen/ Action de grâces, Le Collier et Prière exaucée des Poèmes pour Mi
• Poulenc Main dominée par le coeur Priez pour paix Les anges musiciens Nous avons fait la nuit
Plus d’informations sur https://www.paulyphonie.com/ .
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope
L’événement Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Conservatoire Danse Bal en Vila place récaborde Pau 12 juin 2026
- RDV santé PORTES OUVERTES DU SAS (Structure d’Aide par le Sport Loisir) du BEARN maison de quartier lartigue Pau 12 juin 2026
- Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE Cinéma CGR Saint Louis Pau 12 juin 2026
- Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes Espace Dantza Pau 12 juin 2026
- L’anniversaire L’Art Scène Théâtre Pau 12 juin 2026