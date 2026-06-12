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Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Théâtre Saint Louis Pau

Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Théâtre Saint Louis Pau

Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Théâtre Saint Louis Pau samedi 8 août 2026.

Lieu : Théâtre Saint Louis

Adresse : 1 Rue Saint-Louis

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit

Pau

Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Constituées en duo depuis des années, Marie-Laure Garnier et Célia Oneto Bensaid associent avec ingéniosité des mélodies d’Olivier Messiaen, Francis Poulenc et des Negro-spirituals.
Programme
• Negro-spirituals Walk together Children Ride on, King Jesus Deep river My good Lord’s done been here He never said a mumbalin’ word Sometimes I feel like a motherless child The Gospel train Weepin’ Mary Wade in the wate Nobody knows the trouble I’ve seen He’s got the whole word
• Messiaen/ Action de grâces, Le Collier et Prière exaucée des Poèmes pour Mi
• Poulenc Main dominée par le coeur Priez pour paix Les anges musiciens Nous avons fait la nuit
Plus d’informations sur https://www.paulyphonie.com/   .

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

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English : Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope

L’événement Festival Paulyphonie Concert Songs of Hope Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau

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