Laissez-vous tenter par Pau…côté obscur Médiathèque André Labarrère Pau

Informations pratiques

Pau

Laissez-vous tenter par Pau…côté obscur

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’éclipse solaire, ce phénomène céleste où la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, plonge brièvement notre monde dans une obscurité inhabituelle. Le 12 août 2026, entre 19h30 et 21h30, Pau aura la chance d’assister à cet événement rare, qui ne se reproduira que dans 55 ans, puis de prolonger la soirée par l’observation des étoiles.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et ses partenaires, vous invitent à plonger dans l’univers fascinant de la nuit à travers deux jours d’animation les 8 et 12 août.

À 15h Auditorium

Explorez les secrets de l’Univers et découvrez tous les mystères de notre astre le plus proche la Lune. Décryptez

le phénomène fascinant de l’éclipse du 12 août grâce à des maquettes et plongez au coeur des cycles lunaires et de leurs mystères. Un voyage captivant au coeur de l’astronomie, pour petits et grands ! .

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Laissez-vous tenter par Pau…côté obscur

L’événement Laissez-vous tenter par Pau…côté obscur Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau