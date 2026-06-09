Festival Paulyphonie Rachmaninov (concert familial) Théâtre Saint Louis Pau

Pau

Festival Paulyphonie Rachmaninov (concert familial)

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Florent des Boscs, jeune chef d’orchestre palois, a créé à Paris l’orchestre Albatros , ainsi que le Petit chœur du Louvre , constitués de jeunes musiciens et choristes au service d’un répertoire d’exception.

Il ambitionne de créer à Pau un festival, PAULYPHONIE, qui cherche à démocratiser la musique classique, en la faisant rimer avec gastronomie locale.

Artiste Ensemble Daphnis

Rachmaninov, l’exil d’une âme slave

Spectacle sur la vie de Rachmaninov .

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Festival Paulyphonie Rachmaninov (concert familial)

L’événement Festival Paulyphonie Rachmaninov (concert familial) Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau