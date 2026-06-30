Et si le jardin m’était conté… Rue du Château Pau
mercredi 5 août 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Et si le jardin m’était conté…
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Une promenade contée pour découvrir les jardins et leur histoire à travers le conte. Avec Marie Tomas.
Venez vous promener dans les allées des jardins du roi Henri IV au fil des histoires et des contes facétieux. Une invitation enchantée dans ces lieux d’Histoire et de légendes, dans ces jardins qui réveillent le souvenir de ces personnages illustres qui les ont créés et parcourus. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Et si le jardin m’était conté…
L’événement Et si le jardin m’était conté… Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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