Un été au ciné Parasite (VOSTFR) Parc Ridgway Pau
Un été au ciné Parasite (VOSTFR) Parc Ridgway Pau mardi 4 août 2026.
Pau
Un été au ciné Parasite (VOSTFR)
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 22:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Buvette & popcorn et quiz cinéma coréen avant la projection
De Bong Joon Ho
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne…
Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné Parasite (VOSTFR)
L’événement Un été au ciné Parasite (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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