Un été au ciné Parasite (VOSTFR) Parc Ridgway Pau mardi 4 août 2026.

Pau

Un été au ciné Parasite (VOSTFR)

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 22:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Buvette & popcorn et quiz cinéma coréen avant la projection

De Bong Joon Ho

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne…

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Parasite (VOSTFR)

L’événement Un été au ciné Parasite (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau