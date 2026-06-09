Festival Paulyphonie Récital Bach Isaye (concert dégustation) Chemin Henry IV Pau

Pau

Festival Paulyphonie Récital Bach Isaye (concert dégustation)

Chemin Henry IV Château Franqueville Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Florent des Boscs, jeune chef d’orchestre palois, a créé à Paris l’orchestre Albatros , ainsi que le Petit chœur du Louvre , constitués de jeunes musiciens et choristes au service d’un répertoire d’exception.

Il ambitionne de créer à Pau un festival, PAULYPHONIE, qui cherche à démocratiser la musique classique, en la faisant rimer avec gastronomie locale.

Artiste Eric Lacrouts

Première sonate de Bach en sol mineur et Première sonate d’Ysaye en sol mineur

Dégustation proposée par Francis Miot, La cave à Béné

Troisième Partita de Bach en mi majeur, Deuxième Sonate d’Ysaye en la mineur .

Chemin Henry IV Château Franqueville Pau 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Festival Paulyphonie Récital Bach Isaye (concert dégustation)

L’événement Festival Paulyphonie Récital Bach Isaye (concert dégustation) Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau